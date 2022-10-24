大陸國家統計局24日公佈經濟數據，大陸國家統計局城市社會經濟調查司司長王有捐解讀時表示，今年以來加快實施穩經濟一攬子政策和接續政策，著力做好保供穩價，觀察前3季，消費領域價格溫和上漲，生產領域價格漲幅回落。

其中CPI漲幅有所擴大，統計前3季大陸CPI年增2％，漲幅比上半年擴大0.3個百分點。其中第1季上漲1.1％、第2季2.3％、第3季2.6％。如分單月趨勢看，今年CPI年增率走勢呈現「前低後高」的波動上行。

具體CPI上漲原因包含能源價格仍處高位，統計前3季，大陸能源價格年增率13.2％，漲幅雖比上半年回落0.8個百分點，但仍影響CPI上漲約0.93個百分點，占CPI總漲幅4成多。另外前3季食品價格也年增2％，影響CPI上漲約0.36個百分點。

另外PPI則呈現年增幅回落趨勢，統計前3季全大陸的PPI上漲5.9％，漲幅比上半年回落1.8個百分點。其中第1季上漲8.7％，第2季上漲6.8％、第3季2.5％，漲幅逐季回落。

再從分月看，PPI年增漲幅由1月的9.1％逐月回落至6月的6.1％。之後回落速度更加速，看到7月、8月PPI年增率分別為4.2％、2.3％，9月為0.9％，漲幅再較上月回落1.4個百分點。