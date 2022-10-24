中廣委託蓋洛普民調調查10月21日至23日台北市長選舉民調，支持度上國民黨蔣萬安29.67％大幅領先，民進黨陳時中擺脫吊車尾，22.13％位居第二，無黨黃珊珊則下跌到17.42％。中廣董事長趙少康指出，交叉分析顯示高達85％民進黨支持者堅定支持陳，顯示不可能發生棄保。前台北市長郝龍斌則提醒蔣萬安，雖目前是有意義領先，但民進黨可能有潛在支持者，不敢表明挺民進黨，但投票會蓋陳時中的，仍須警惕。

台北市選民結構上，支持民進黨的15.1％，支持國民黨的20％，支持民眾黨的5.2％，認為自己是「看人不看黨」的，高達52.9％。在看人不看黨的族群中，有20.93％支持蔣萬安，22.45％支持黃珊珊，15.47％支持陳時中。

趙少康認為，就台北市長柯文哲跟黃珊珊的「白色」訴求下，看起來是達到目的了，在看人不看黨的族群中，黃珊珊支持度最高，然而，黃珊珊之所以落居第三，主要原因也是即便在這領域領先，但票數仍不夠且分散，蔣萬安跟陳時中在這族群也有相當支持度。

此外，從交叉分析看來，民進黨支持者有高達85％支持陳時中，僅有1.27％支持黃珊珊，趙少康斷言棄保不會發生，民進黨都堅壁清野了，棄黃保陳絕不會發生，但棄陳保黃也不會發生。從民調上來看，雖然蔣萬安領先陳時中7％，是有意義的領先，但即便陳時中厭惡度這麼高，民調還是顯示保有民進黨三成的基本盤，蔣萬安不可掉以輕心，領先10％比較保險。

郝龍斌則分析，黃珊珊民調下降，應是受柯文哲影響，台北市短期內發生七次槍響，讓市民擔憂台北治安，還有日前淹水問題，柯文哲當下還在外縣市輔選，還發生關水門讓市民汽車泡水等狀況，顯示他標榜的SOP失靈，對柯文哲的不滿轉嫁到黃珊珊身上去。

郝龍斌也指出，蔣萬安支持度目前是穩定領先且有拉開顯著差距的，一方面跟他近期表現有關，但主要是藍軍支持者回流了，但他還是需要注意，陳時中就算有高端爭議、接連失態，還有民進黨執政失利的影響，仍有穩定基本盤，且民進黨現在執政不好，可能會產生很多「隱性民進黨選民」，接到電話不敢承認自己挺民進黨，但最後投票又蓋陳時中的，必須要特別注意。

本次調查對象為台北市20歲以上有投票資格選民，採取市話後兩碼隨機抽樣法，針對有效樣本進行性別及年齡加權，有效樣本共1067份，95％信賴水準在抽樣誤差在正負3.06％，調查時間為10月21日至23日，調查方法為電腦輔助電話訪問。