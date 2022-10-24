日本10月11日全面解封，開放外國觀光客自由行及入境免簽證，作家呂如中解封第一天就飛東京，他發現東京街頭購物的人潮銳減，日本人也變得不那麼愛打扮，甚至讓他有身在台灣的錯覺，感嘆新冠肺炎不僅衝擊民生經濟，對世界每一個人都帶來改變。

呂如中今（24）日於個人臉書粉專指出，日本開放外國觀光客免簽入境第一天，他立刻買機票飛日本東京旅行，他發現平日逛街人潮比過去少很多，只有在周末購物時，人才明顯變多。

呂如中表示，過去他在日本搭電車，很喜歡觀察日本男生穿西裝、抓頭髮，還有日本女生精緻的妝感、手提名牌包等樣貌，但現在日本人不那麼打扮了，他猜測是新冠疫情衝擊民生經濟，導致個人收入銳減，變得沒有多餘的錢打扮自己。

呂如中說，搭電車期間，好幾次都有身在台灣的錯覺，因為車上乘客的穿搭、表情都和台灣相似，感嘆這2年9個月對世界每一個人都造成不小的改變。