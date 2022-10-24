台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

中國共產黨第20次全國代表大會日前閉幕，「反台獨」正式被列入黨章，還升任主攻台海的解放軍東部戰區司令何衛東為軍委會副主席，外界解讀此為主戰派掌握權力核心，使得兩岸局勢再度緊繃，台北市長柯文哲24日說，這件事要務實處理，須問中國對台獨的定義是什麼，「如果不聽他的話全叫台獨，哇那就麻煩了！」

柯文哲上午出席北市代間學習基地揭牌典禮，他強調，在台灣，統、獨都非政治主流，真正主流是「台」，意指台灣自主性，而統和獨派人士加起來不會超過5％，大部分都支持維持現狀，「就好像在台灣，不聽民進黨的話就變中共同路人」，所以他要倒過來問中國，搞清楚台獨定義是什麼。

至於待退老將領何衛東在中共20大連跳三級，直接升任中共中央軍委會副主席，被視為主戰派掌握權力核心，恐讓兩岸戰爭提前。柯表示，倒不必過度解讀，不管誰當，武力犯台還是台灣要面對的威脅，「難道換別人當，你就不覺得中國沒有這個意圖嗎，不會嘛！」

柯表示，台灣不求戰也不畏戰，但不畏戰一定要備戰、能戰才能夠不畏戰，終究最後還是要靠自己，他也舉俄烏戰爭為例，若烏克蘭不能撐、第1周就投降，一切早就結束，但烏克蘭還可以撐半年都還好好的，若蘇聯重來一遍，發現打了7、8個月都打不下來，就不會選擇動手了。