新北市長選舉藍綠持續交火，民進黨新北市長候選人林佳龍今日發表新書《承擔》，被國民黨酸林曾說要留在台中，卻北上入閣又來選新北，之後選輸還可能入閣。林佳龍今表示，這是假議題，他們問的是選上的人會不會遵守任期承諾，他有信心選上新北市長做好4年，但侯友宜不願承諾，心在2024。他認為，選輸的人一切歸零，他也可能到山林裡去或去做學者自由自在，侯市長也是，選輸可以去選他想選的更高職務，直言藍營邏輯錯亂。

林佳龍表示，他人在台灣，心懷台灣，不管他住在哪，都是推動各種民主進步新革事項，他現在參選新北市長，也是希望改造首都圈，能夠帶領台灣走向世界。

林佳龍說，提到承擔跟住哪裡、選什麼有何關係，藍營最該問的是侯友宜，因為侯到底會留在新北，還是到下一站，現在都不願回答，侯家軍戴湘儀也說過，侯選上市長去選總統不算落跑，這是侯的發言人，侯也沒有否認，侯接受媒體也說勇於承擔，這不夠清楚嗎？

林佳龍說，每次大家問侯，侯都說現在在選2022市長，這跟「我現在在呼吸，我也活著」有何差別，這二選一要講清楚，這相差不到一年時間，還要辭職補選，浪費社會資源，如果到時候落跑，再次欺騙人民，會成為韓國瑜2.0。

對於沒贏入閣，林佳龍除了強是假議題，更批藍營邏輯錯亂外，他強調，人事權是總統人事權，誰都不該僭越總統對閣揆任命權，藍營記者會除了邏輯錯亂，更是轉移焦點，他任還是要回歸到對選民承諾，能不能做到任期規定，如果已坐這山望那山，就會欺騙選民，當然必須要求侯陣營正面答覆，不要每次談侯選市長後會不會落跑選總統，就會來質問他選後會怎樣，他有信心可以當選。