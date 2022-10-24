台南市某長照中心2名女性照服員、護理師，工作之餘也經營交友平台直播，為爭取網路流量賺外快，竟然直播替住民阿公「打手槍」的畫面，或拿情趣用品DIY賺外快，引發網友譁然。市府社會局調查後，除依法開罰該長照中心6萬元，還責令長照中心對2女暫停職務。警方傳喚2女到案後，2人均否認替住民阿公「打手槍」，全案訊後依妨害性自主、性騷擾防治、妨害秘密、猥褻等罪嫌函送台南地檢署偵辦。

今年8月下旬有網友爆料，指台南市某長照中心的女性照服員與護理師，在網路交友平台十分開放，不僅聊天挑逗網友，還會應會員要求直播情色表演，或拿情趣用品DIY賺外快。

更誇張的是，2女竟還利用上班時開直播，並在會員的注視下，拿出按摩棒「自己來」，甚至將手伸入住民阿公的棉被內，為阿公「打手槍」服務。

市府社會局與台南市警二分局獲報展開調查，找到疑似當事人的阿公，阿公坦承「被服務」後，社會局以該長照中心未能善盡督導管理職責，導致照服員、護理師對住民有猥褻等不當行為，先依《老人福利法》裁罰6萬元，並公告其名稱與負責人的姓名，還限期1個月內完成改善，且需於14天之內提出改善計畫。

警方傳喚2女問訊後，2人均坦承在機構內開直播放送猥褻畫面，但否認幫阿公「打手槍」，全案訊後函送台南地檢署偵辦。