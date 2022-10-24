重訓竟可能傷牙。牙醫師表示，因進行重量訓練時，人會出力，牙關常不自覺用力咬緊，但過度用力咬緊這動作，會讓牙齒受力過大，造成咬合創傷、牙周病加重、牙齦萎縮、牙齒頸部凹陷與牙裂這5大後果。但牙醫也表示，並非重訓會直接造成這些結果，而是指用力時若常常咬緊牙關，長期下來可能會傷牙，建議民眾可提醒自己重訓時不要過度緊咬。

牙醫師柯佩玲在其臉書表示，由於重訓時要使出很大的力量，這時人體常常下意識地咬緊牙關，過度用力咬緊這個動作，可能讓牙齒受力過大，長期下來也因此可能對牙齒造成5個風險。1. 咬合創傷：會導致疼痛或敏感。2. 牙周病加重：牙周骨頭吸收。3. 牙齦萎縮：牙齦比較薄或是口腔衛生不好的人更容易如此。4. 齒頸部凹陷：若還伴隨著太用力刷牙，此症狀會更嚴重。5. 牙裂：進而導致牙齒敏感、疼痛。

柯佩玲也強調，並非重訓會直接造成這些結果，是指若用力時常常咬緊牙關，長期下來可能會造成，所以及早意識到，改變自己有咬緊牙關的不自主習慣，就可避免重訓對牙齒的傷害。

她並提醒，不只是重訓，有些人在專注集中精神時也會無意識地咬緊牙關，而有的人則是睡覺是會磨牙等等，這些行為都可能會使牙齒出現上述5傷牙的情況。