新竹市立馬偕兒童醫院將於11月正式營運，代理市長陳章賢（右）今天特別邀請黃阿嬤（左）、施阿公參觀全新的兒童醫院。（陳育賢攝）

全國第1座由地方政府以BOT方式籌建的新竹市立馬偕兒童醫院將於11月正式營運。（陳育賢攝）

全國第1座由地方政府以BOT方式籌建的新竹市立馬偕兒童醫院將於11月正式營運，代理市長陳章賢24日特別邀請當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世的「丸子」的阿嬤一同搶先見證全新兒醫，黃阿嬤落淚說，「丸子，阿嬤幫妳完成大愛了」，讓在場人士也紅了眼眶。

市府指出，新竹市政府自2017年與馬偕醫療財團法人簽約，透過BOT方式攜手打造竹竹苗唯一醫學中心級兒童醫院，11月1日將全面提供急、門診及住院服務。

陳章賢表示，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。

今天他也特別邀請黃阿嬤與施阿公在馬偕兒童醫院院長楊俊仁的陪同下，一同參訪兒童醫院空間與兒童醫療設備。

黃阿嬤眼中泛淚說，「丸子，阿嬤幫你完成大愛了！」她特別拿出隨身攜帶的「丸子」照片與大家分享說「這是給孫女最好的安慰」。現場人士也都紅了眼眶。

黃阿嬤表示，丸子是她的第1個孫女，也是她一手帶大的，情況來得實在太突然，當時，人明明是走路去掛急診，住院幾天卻進了加護病房、被判定全身器官衰竭，全身插管、牙齒也斷了好幾根，看了心實在痛，希望馬偕兒童醫院完成後，未來孩子都能獲得最好的醫療照護品質。

陳章賢指出，新竹市是兒童城市，孩童佔人口比例高，但兒童醫療資源卻相對不足，自前市長林智堅上任後，率前副市長沈慧虹及整個市府團隊積極推動兒童醫院興建，不僅是他推動兒童城市許下的第1個諾言，且是國內第1座由地方政府以BOT方式籌建，更是桃竹竹苗第1座兒童醫院，共創下「3個第1」。

陳章賢說，每個孩子都是家人的心中寶貝，市府在2015年興建兒童醫院之初，林智堅與沈慧虹曾多方協調竹市醫院，透過兒科聯防政策辦理「小兒科夜間急診整合醫療服務」，提供全年24小時小兒急診醫療服務，之後更經多方努力，新竹馬偕醫院於2018年9月起，以及台大新竹分院2019年9月起皆開始提供「每日全時段兒科急診不打烊」服務。

衛生局長吳欣席表示，馬偕兒童醫院將提供24小時兒科醫師駐診，並結合產科打造一條龍婦幼醫療及早療中心、兒童癌症醫療、骨髓移植中心等，提供孩童完善醫療服務，未來總病床400床，將採逐步開放，並設置33科診療科別，提升在地兒童急重難罕症醫療品質，讓大新竹孩子不必再奔波求診。