金管會上周五宣布從今（24）日起實施二項新措施，大家都只注意到，從今天起，若前一天跌幅超過3.5％的上市櫃個股，次一營業日不可平盤下放空，但投資人若作現股當沖，平盤下仍可現股賣出，只不過是，萬一股價拉高被軋了，「不可改為融券賣出」，只能認賠、現股買回。

金管會上周五宣布，自即日起宣布二項新措施：一、若前一天上股票及TDR跌幅達3.5％以上，次一交易日，平盤下不得融券賣出及借券賣出；二，針對平盤下不得融券賣出及借券賣出的標的，投資人若要做當日沖銷交易，現券賣出後股價大漲時，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。

證交所說明，金管會此次主要是限制若前一天股票跌3.5％以上個股，次一交易日不可融券賣出或借券賣出，並不是針對手中有現股的投資人及要做現股當日沖銷的投資人，因此，投資人在做現股當沖，是被禁止平盤下放空個股，如果是現股賣出，就要小心，萬一股價不跌反漲，投資人被軋了，只能認賠現股買回，否則可能要到券差平台買回，屆時相關借券費用會更高。