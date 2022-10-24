勞動部今(24)日公布最新減班休息統計，實施人數1萬6252人，與上期相比仍增加1197人，勞動部表示，主要是小型旅行社量能尚未恢復，因此接續實施，不過趨勢上會逐漸下降，近3個月也呈現階梯式下降。

勞動部今日公布因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2493家，實施人數1萬6252人，與上期家數2310家，實施人數1萬5055人相比，本次家數增加183家，人數增加1197人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本次人數增加上以支援服務業(旅行社)為多，家數增加100多家，人數也增加500多人，其中又以小型旅行社居多，因為大型旅遊業者已有規劃行程，但小型業者的量能尚未恢復，因此申請延續實施。

黃維琛指出，因為10月13日邊境才開放，所以運輸及倉儲業等下降趨勢仍不明顯，在後續量能恢復時，預計再2個月的時間中，減班休息的狀況可望減少。

黃維琛表示，近3個月同期下來，其實旅行社、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、批發及零售業等均呈現階梯式下降，這是正向的趨勢，預計年底會持續下降，越來越好。