10月13日解封之後不少民眾都在關注低價機票，長榮航空官網今（24）日起至11月27日24：00推出「2022長榮航空線上旅展」，明年3月31日前出發的航班最高可省將近萬元，桃園-成田最低未稅價1萬1096元起。

2022 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair ITF）將於11月4日至11月7日在南港展覽館一館登場，不過不少旅遊業已經推出線上旅展。長榮航空「2022長榮航空線上旅展」祭出優惠，桃園-成田最低未稅價1萬1096元起，台北-宿霧航線未稅最低價5924元起，台北-維也納直飛航線未稅價2萬3905元起，台北-布里斯本航線未稅價2萬748元起。

自由行方面，今年長榮航空線上旅展與旅行社合作，線上旅展期間至各大合作旅行社購買長榮航空大旅行家自由行產品，可享短程航線減價500元、長程航線減價1200元；國泰世華長榮航空聯名卡卡友訂購指定艙等機票，可享最高9折再優惠5000元。

長榮航空表示，除了線上旅展，也將於國際旅展的實體展覽中打造虛擬實境現場，包括機場自助行李托運櫃台等，透過360度環景劇場、長榮航空專屬登機音樂，帶領民眾一秒抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點。