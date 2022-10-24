國民黨台北市長候選人蔣萬安猛打對手陳時中疫苗爭議，砲轟陳時中胡說八道、大說謊家。陳時中今天反擊蔣萬安「惱羞成怒」。對媒體人爆料，食藥署當初介入高端臨床試驗期程，讓作業時間提早快1年，對此，陳時中僅重申，生技產業有一定流程在，應該要根據流程來走。

陳時中昨天針對採購疫苗資訊黑箱的指控，對蔣萬安提出3點質疑，遭蔣萬安反擊，蔣萬安反嗆陳時中胡說八道，「只有你知道價格，只有你在阻擋疫苗，只有你護航高端。」更批評陳時中是大說謊家。

對此，陳時中今天接受媒體聯訪重申，蔣萬安有看過有一份疫苗的價格，縱使資料遮掉三分之二也還有三分之一，「那個價格是他們看得到的」，還有一些相關的保密，蔣萬安針對如何排除保密條款記得很清楚，要揭露訊息也有方法，蔣萬安本身有律師背景，又是現任的立法委員，有很多的管道可以去做，「那他為什麼不做？」

他說，在疫苗價格部分，蔣萬安是看得到的，但蔣萬安自己不講卻一直要叫他講，他基於保密不能講，蔣萬安自己覺得應該不應該講？那樣的價格，蔣萬安又認為該買還是不該買？陳時中反嗆蔣萬安「用胡說八道的話來講，只能顯示他是惱羞成怒」。

媒體人黃光芹爆料，原先高端疫苗預計於今年中完成二期臨床試驗，但因為食藥署和專家委員會用電子郵件下一道「指引」，要求高端直接按照「規範」進行，打亂高端原定期程，沒有做完二期，就在2021年6月通過EUA、在8月23日施打，批高端疫苗是被揠苗助長的產物。

陳時中表示，這部分衛福部長薛瑞元有說明過了，生技產業和藥業都是一樣，就有一定的一個流程在，大家都應該要根據流程來走。

陳時中昨天要求對手，應該把「抗共保台」立場說清楚，蔣萬安也回應，他不懼戰，也不求戰。

對此，陳時中重申，整體來講，中共20大看起來，態度是有越來越強硬這樣的一個趨勢，當領導者或是想要當市長的人，必然要有守土衛國的決心，應該把抗共基本態度表達清楚，才能讓世界明白，我們的市民或是國民，對於民主體制和民主自由生活的堅持是非常強烈的。