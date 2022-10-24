佩納3分全壘打。（MLB臉輸）

太空人24日在美聯冠軍戰G4於洋基主場進行關門戰，最終以6比5摘下勝利，4連勝橫掃洋基，連續兩年進軍世界大賽！對手將是同日晉級的費城人。此戰洋基拿出背水迎敵的鬥志，雙方各擊出9支安打、兩度互換領先，太空人靠著更堅實的牛棚守住勝果，收下2017年以來第4座美聯冠軍。

洋基首局就藉著觸身球和連續安打拿下兩分，弟2局雷佐（Anthony Rizzo）二壘打再下一城。然而洋基的領先極為短暫，3局上先發投手柯特斯（Nestor Cortes）控球失靈，連續四壞保送兩人之後，又對佩納（Jeremy Peña）投了3顆壞球，最後大膽攻擊好球帶卻被轟成3分炮！被洋基視為救世主的柯特斯短短兩局退場，太空人追平比分。

儘管洋基也在第4局、第6局添加分數，但是太空人7局上以阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布瑞格曼（Alex Bregman）的安打再拿兩分超前。洋基9局下半反攻失敗，宣告今年球季結束，他們在太空人手裡甚至拿不到1勝。

今年季後賽嚴重低潮的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）仍然擔任開路先鋒，此戰擊出兩支安打，打擊率也只升到0.094。不過後面的佩納，以及第三棒阿瓦瑞茲、第四棒布瑞格曼的火力串聯就打得洋基無法招架。太空人季後賽未嘗一敗，先後以3連勝、4連勝橫掃水手與洋基。