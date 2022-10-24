美股強勢攻高，台股指數止跌反彈一度站上13000點！美國企業已公布的財報普遍優於市場預期，美國四大主要指數近期逐漸擺脫頹勢走高，上周五更全面大漲收高，加上金管會祭出新限空令，讓跌跌不休的台股有喘息的空間，今天台股一開盤在股王大立光(3008)及台積電(2330)反彈帶動下，指數以高盤開出，智原(3035)及力智(6719)亮燈漲停，聯發科(2454)及瑞昱(2379)等強勢走高，蘋果概念股亦有不錯的表現，中小型股：鴻碩(3092)、亞都(5703)、第一銅(2009)、亞矽(6113)及迎廣(6117)盤中股價亮燈漲停，搭配航運等傳產類股止跌反彈，推升台股加權指數一度站上13000點。

不過，市場信心依舊疲弱，台積電及鴻海(2317)在中場過後翻黑，盤中指數漲幅縮減，在12900點附近震盪，截至11點40分為止，加權股價指數約12903.55點，上漲84.35點，成交量為1249.8億元；OTC指數為163.54點，上漲1.92點，成交量為237.88億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲2.67%，其次是玻璃類股及電線電纜類股，分別上漲2.4%及2.08%，表現較差者為其他類股、網通類股及水泥類股，其中其他類股下跌0.56%，網通類股上漲0.02%，水泥類股上漲0.1%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲2.11%，表現最差為營建類股、上漲0.1%。

就技術面來看，受新台幣重貶及台積電持續破底影響，上周五加權股價指數以12819.2點作收，再次失守13000及12900點關卡，累計一周下跌308.92點，跌幅約2.35%，周K連二黑，成交量也明顯萎縮，日均量僅1963.2億元，櫃買市場也同步重挫，OTC收盤指數為161.62點，累計一周下跌5.83點，跌幅約3.48%，周K亦連二黑，成交量降至日均量406.39億元；今天台股在美股大漲收高，以及金管會擴大禁空令下，早盤指數開高，並一度站上13000點，不過隨後賣壓出籠，指數開高走低，在12900點附近震盪；近期台股受到投資人心理面因素衝擊，上周盤中指數不斷回測低點，所幸收盤指數險守未破底，今天台股在美股大漲帶動下開高後走低，顯示投資人信心仍是不足，不過只要美股能持續走穩，搭配政府政策力守，預估台股指數有機會築底。

分析師表示，美國財報季開跑，普遍優於預期，本周起重量級科技廠財報陸續登場，科技廠釋出的展望將再度測試市場對利空的承受度，不過，近期美股在全球經濟產業利空不斷下緩步走高，逐漸擺脫低點，且聯準會鷹派態度已有軟化跡象，台股則有國安基金持續護盤及金管會擴大禁空令上路，預期可望帶動台股反彈。

在操作及選股方面，指數開高不追價，逢震盪壓回，買進技術面低檔轉強個股；選股則以受惠營運改善、產業趨勢正向股、搭配綠能/儲能、航太衛星及新能源車等政策面利多選股。