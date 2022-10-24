韓國與朝鮮軍艦，24日傳出相互交火事件，但韓股卻在當地政府願意拿出50兆韓元，約347億美元，增加市場資金活水避免信貸緊縮後上漲，目前，大盤在2,233.88點，漲20.76點或0.94%。同時，韓元也小升。

為對抗大漲的通膨，韓國央行大力升息也出現後遺症，日前就傳出江原道有家遊樂園開發商，傳出無法按時償還債務，故韓國政府現在拿出大筆資金，就是要確定金融市場能保有一定的流通性。

韓國聯合參謀本部(JCS)24日指出，有艘朝鮮商船於凌晨3點42分，在前線白翎島附近海域越過北方海界(NLL)，故韓國海軍發射約20發砲彈示警。朝鮮軍方也不干示弱，聲稱韓國軍艦侵入西部海界，也發射10發砲彈回擊。

個股中，銀行類股表現不佳，但科技股卻上漲，包括三星電子漲2.3%，SK海力士漲1.55%，電池製造商三星SDI也漲 2%。

韓元兌一美元匯價在1,439.7附近，韓元小升0.1元。