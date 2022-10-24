台北市三腳督民辦電視辯論下月5日登場，而由北市選舉委員會辦理的「台北報導北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會」也將於下月12日登場，由於此屆台北市長候選人多達12人，將拆成6組分時段辦理，另因綜合因素考量，選委會決議此次政見發表會無辯論或第三方提問環節，讓候選人可以暢所欲言發表政見。

台北市選委會表示，此次政見發表會將透過台北市有線電視系統公用頻道(第3頻道)及YouTube影音平臺直播，並預計辦理2場次，分別於11月12及15日上午10時舉行。因候選人多達12人，經防疫考量，將候選人分為6組，10月21日已由候選人自行抽出組別；發表會當天採「一輪方式」辦理，候選人於組別指定時段前到場，抽取該組先後發言順序後，進行電視政見發表，每人發言時間為30分鐘，預計市長每場政見發表會將長達6小時。

據了解，起初在收集候選人意願時，有超過2／3的候選人願意採辯論方式進行，不過民政局區政監督科長郭素蓉表示，公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第18-1條規定，三分之二以上同意，得以辯論方式為之，候選人意願並非單一要素，經選委會綜合時間、空間場域以及防疫等條件充分討論後，最後決議採「一輪式辦理」。

而市民最關心的藍綠白三腳督，無黨籍台北市長候選人黃珊珊抽到第三時段，與共和黨候選人唐新民同組；民進黨籍台北市長候選人陳時中則抽到第五時段，與台澎黨候選人黃聖峰同組；國民黨籍候選人蔣萬安抽到第六時段，與無黨籍候選人王文娟同組

另第14屆議員選舉公辦政見發表會依選舉區分別辦理6場次，訂於11月16、17、18、21、22及23日下午2時辦理；第7、8選舉區原住民議員選舉公辦政見發表會，將接續於11月21日第4選舉區公辦政見發表會後辦理。議員部分則有117人登記參選，共計94人參加公辦政見發表會，每人發言時間為15分鐘。

北市選委會同時表示，選舉公報已在編印，各區公所將於11月23日前陸續將選舉公報(含憲法修正案公民複決第一案公報)、投票通知單派員分送到各家戶，如有遲未收到請逕洽戶籍所在地區公所。

台北市長選舉公辦政見發表會分組如下：第一時段無黨籍童文薰與無黨籍謝立康；第二時段台灣維新黨蘇煥智與無黨籍鄭匡宇；第三時段無黨籍黃珊珊與共和黨籍唐新民；第四時段動保黨籍張家豪與無黨籍施奉先；第五時段民進黨籍陳時中與台澎黨黃聖峰；第六時段國民黨籍蔣萬安與無黨籍王文娟。