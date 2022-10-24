陳時中喊上任不辦雙城論壇 柯文哲拿蔡英文國慶發言狠打臉

資深媒體人黃光芹在臉書爆料，國產高端疫苗二期臨床試驗原預計今年中完成，但衛福部疑似下了「指引」，高端才會在沒做完二期試驗的狀況下，於去年6月時通過緊急使用授權（EUA），卻始終無法標示出保護力，顯見高端是被揠苗助長的產物，也是先射箭、後畫靶的結果。

對此，台北市長柯文哲24日出席台北市代間學習基地揭牌典禮受訪表示，衛福部必須出面說明、解釋，「要嘛就說那是假的，絕對沒有這種事」，但醫界出身的都知道，中央就是護航高端，一開始是違反醫學常識、知識，後來是違反醫學倫理。