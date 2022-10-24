新北市長選情加溫，民進黨新北市長候選人林佳龍開始與小雞們站路口催票，林佳龍表示，選舉剩下一個月，策略將轉為「作伙站出來」，透過聯合艦隊與軍團方式，在十二區每天都有立委做他分身，加上市議員，在第一線拜託人民，這是對手所沒有的，反而侯見侯家軍選情不佳，就開始切割說沒侯家軍。

林佳龍說，新北有十二的立委選區，民進黨現任立委占九席，加上不分區立委，每天都有立委帶隊站在十二立委選區橋頭、路口、市場附近拜票。

林說，反之他的對手侯比較獨善其身，遇到事情切割，沒有像他們這樣的分身，立委站出來是他們的秘密武器，除呈現團結氣勢，也可以化整為零到十二戰區，一起跟市長、議員參選人並肩作戰，掌握最後一個月，讓人民看見，全力衝刺爭取最後勝選。

對於侯友宜說沒有侯家軍，被認為是切割，林佳龍說，確實如此，侯家軍都是侯友宜帶出來的，因此才會贏得黨內初選，打敗很多很資深議員。

林說，這些人參選時候自稱侯家軍替侯市長發言，現在看到民調低，侯卻又開始切割，選舉是檢驗政治人物言行時機，有沒有侯家軍媒體很清楚，不能說有加分說是侯家軍，民調低就切割說他們不是侯家軍。

對於即將舉辦的社群之夜，林佳龍說，選舉就是民主嘉年華，社群之夜邀請他、阿中部長、鄭運鵬、蔡適應四位候選人做主角，接受線上報名，聽說秒殺，很期待當天可以激出火花。