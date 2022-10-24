經過元年敬陪末座，台南台鋼獵鷹季後大動作補強，24日正式發表新賽季官方形象主視覺及精神口號，主色系採用台南「古城紅」搭上金黃色的鋼鐵圓環，透過球員堅定的眼神及爆發力十足的動作，喊出「超鷹速」年度口號，象徵所有南人跟著鷹速戰隊全新開始。

今年台鋼獵鷹匯集多位強勁戰力包含「黃金世代」吳岱豪、超級新秀谷毛唯嘉及韓杰諭，胡凱翔、簡偉儒、「正港臺南人」李漢昇及吳宏興；布朗、德古拉、愛德華、與貝爾飛特外援等好手加盟，以「速度、準度、態度」三大元素打造超鷹速戰隊。

年度口號「超鷹速」中的鷹諧音為「贏」，結合WIN呈現於主視覺中，展現我們對勝利的渴望，也向所有支持獵鷹的鷹援軍們宣告，跟著我們一起邁向勝利，創造屬於台鋼獵鷹的榮耀，延續南人韌性2.0精神，秉持不服輸的企圖心創造無限可能，而主視覺中發光的金黃色鋼鐵圓環，象徵凝聚集團精神「認真、專業、守紀律」，全員團結一心準備風起雲湧傾巢而出。

除此之外，台鋼獵鷹也同時宣布新任隊長與副隊長人選，由球隊老大哥吳岱豪接任隊長，而副隊長則由胡凱翔擔任，背負隊長一職的重任，吳岱豪說：「從非賽季的盃賽、跨聯盟賽、官辦熱身賽，我們一路表現超強拚勁與鬥志，尤其上週的T1官辦熱身賽收下二連勝，讓不少球迷驚艷，期許隊友們勇往直前，一起朝『坐二望一』的年度目標邁進。」

迎接新賽季來臨，台鋼獵鷹主場季票於日前已開放劃位，第二階段2022-23年賽季15場主場例行賽單場門票及燦星旅遊套票，則於10/25(二)12:00全面開放劃位，為回饋臺南鄉親，臺南市民可享8折優惠，此方案亦優惠於學生族群，另外還有愛心優惠票全區票價5折;台鋼獵鷹與燦星旅遊聯合首推，只要購買主場例行賽單場次門票，加購高鐵相關商品享優惠及免費定點接駁，再加碼送「台鋼獵鷹聯盟x臺南特產上智關廟麵」乙盒，歡迎獵鷹最重要的最佳第六人，一起來獵鷹主場翱向勝利，台鋼獵鷹年度門票皆可於「FamiTicket全網購票系統」購買，燦星旅遊套票則於燦星旅遊網獨家販售(https://www.startravel.com.tw)，更多詳細購票資訊及最新票務活動敬請參考臺南台鋼獵鷹官方粉絲專頁公告。