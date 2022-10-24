賴峰偉與陳雙全握手言和，陳還重回國民黨執掌兵符，擔任澎湖縣黨部主委一職，地方人士評估賴峰偉選情漸入佳境。（張茂雄攝）

澎湖縣長初選藍綠陣營2組人馬，各自打得難分難解，3個月後國民黨主席朱立倫出面整合成功，賴峰偉與陳雙全握手言和，陳還重回國民黨執掌兵符，擔任澎湖縣黨部主委一職，地方人士評估賴峰偉選情漸入佳境；反觀綠營部分，陳光復在提名之後，卻未邀請陳慧玲進入競選團隊，據陳慧玲的初選幹部透露，既然人家沒要幫忙，她索性與家人到日本逍遙遊去了。

據陳慧玲友人表示，她日本遊安排在10月22-29日之間，同行親友到了機場之後，還拉起「跟著大鍋菜（陳慧玲老公）一起去旅行會不會太好笑」的布條，一夥人開心在臉書打卡搞笑，可見的心情相當愉悅放鬆，早已放下煩躁的政治攻防，此貼文一岀，遊日行程才會意外曝光。

許姓友人說明，陳慧玲家族每年都會安排旅遊活動，不過前2年因為疫情關係無法出國，此次趁著國境開放的機會，立即組團前往日本賞花、吃美食。不過友人也向記者透露，陳光復沒有要她去幫忙，陳慧玲當然樂得輕鬆，言談中似乎對於民進黨的整合工作不表樂觀。

另一方面，無黨籍葉竹林因系出藍營，在向深藍團體拉票時，引發國民黨黃國榮支黨部不滿，日前發出措詞強硬的聲明，指近日有人刻意謠傳，黃復興黨部此次縣長候選人支持葉姓侯選人，企圖魚目混珠、混淆視聽。主委鄭宗霖強調，黃國榮黨部唯一支持賴峰偉，絕不容許前任黨工或少數不肖黨員，對外發表不實說法，大家要集中選票「1126挺善良」、「1126唾棄背叛者」，找回黨魂、黨格，全力支持賴峰偉連任。