林耕仁24日回防香山區掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁24日表示，市府說辦活動沒有行政不中立的問題，但原來在市政府的眼中，沈慧虹比林智堅對新竹市還有貢獻，因為活動只邀請沈慧虹沒邀林智堅，代理市長領著特定候選人上台推薦讚揚，還說沒有行政不中立，根本是在做「睜眼說瞎話」的完美詮釋。

林耕仁24日在市議員陳慶齡、陳啟源等人的陪同下回防香山區掃街拜票，居民看到林耕仁都相當開心，紛紛給予打氣，高喊「全家票都蓋給你」，讓他非常感動。

林耕仁表示，每次回到香山都很溫暖，對於香山發展有責任，也提到香山科技廊帶的政見，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。

針對沈慧虹出現在公務活動，市府回「有貢獻都歡迎」，林耕仁再度抨擊，「原來沈比林智堅更有貢獻」。

此外，民眾黨候選人高虹安跟資策會爭議持續，林耕仁認為，資策會如果不提告，怎能透過法律途徑提出高虹安要的「領薪資證據」，而若要提告又被高虹安說資策會「違反誠信」，這兩個部分非常矛盾，讓人無法理解。