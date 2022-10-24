在高雄有忘憂森林之稱的大東濕地公園，於10/22~23日辦理「懷舊復古野餐日」，現場多達40攤以上的美食餐車市集，二天活動吸引2萬名民眾湧入，活動好評不斷，不少人穿著高腰、墊肩、印花、點點、襯衫、吊帶等各式復古服飾及單品在草地上享受著美食與音樂，滿滿的人潮也讓市集餐車人氣買氣紅不讓，現場更融入了復古歌廳秀及經典復刻場景打卡點，讓民眾體驗最懷舊的風格野餐。

許多民眾復古裝扮同樂，現場三處復古打卡點也吸引許多民眾拍照。(高雄市觀光局提供)

鳳山懷舊復古野餐日白天到夜晚滿滿人潮，吸引許多人來野餐、聽音樂，度過最chill的假日午後。(高雄市觀光局提供)

觀光局長周玲妏表示，高雄秋天很適合戶外悠閒的野餐，而高雄公園綠地占比為全台最高，這次特別選在大東濕地公園辦理復古懷舊野餐活動，這裡不僅景緻靜謐幽雅，且鄰近捷運大東站交通便利，假日有很多遊客會來拍照打卡，也是當地民眾悠閒遊憩的好去處。本次以年輕人喜愛的dress code為元素，搭上懷舊復古風格，吸引眾多遊客攜家帶眷前來參與，活動現場宛如時尚伸展台，各式復古單品的服裝，每一個人都是永不退流行的時尚指標，讓不少民眾驚呼，來大東濕地公園，一秒穿越時空踏入經典年代場景，十分有趣。

這次活動高雄市觀光局邀集多達40攤美式餐車及美食市集，不僅有鳳山在地美食品牌如碧南庄肉圓專賣店、良品冰室、川田手切冰淇淋、Car緊來脆皮雞蛋糕等、還有最道地的旗津烤小卷及燒酒螺，古早味的雞蛋冰、地瓜球、蘿蔔糕等懷舊的等經典小吃應有盡有，市集排隊名店林針嬤鹹水g、明宏拔絲地瓜、漢堡粉絲&Burger Fans Food Truck也來助陣，長長的排隊人潮就是要吃到最迷人的美食。

為了增加活動樂趣，現場只要著復古單品就可以到服務台玩古早味零食一把抓遊戲，還可以玩懷舊的抽抽樂，爸爸媽媽跟小朋友說他們小時候的零用錢都是拿來買抽抽樂，好久沒見到這麼懷念的遊戲，現場還有填寫問卷就送小豬撲滿及茄芷袋等童趣小禮。全身造型都有復古old school元素，觀光局也準備了巴堂蜂蜜蛋糕送給遊客。觀光局辦理的野餐活動，讓大家帶著野餐墊，買來市集的鳳山在地美食，愜意在草地上，迎著暖陽微風、伴隨爵士復古音樂，與好友、家人享受美食相聚的美好時光。

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