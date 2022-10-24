被封為「千人斬」的日本一線AV男優清水健，過去曾與多位知名女優合作過，創造出驚人佳績，加上他多次在綜藝節目中，展現幽默又風趣的性格而受到眾人矚目，2018年與美女作家伊藤春香結婚，共同養育1子。不過，前妻伊藤春香卻在9月份宣布兩人已離婚，近日接受媒體專訪時，也首度公開兩人離婚的真實原因。

清水健在2018年宣布與美女作家伊藤春香結婚曾轟動一時，沒多久也迎接寶貝兒子誕生，甜蜜生活羨煞旁人。不料，伊藤春香卻在9月27日對外宣布兩人結束4年「事實婚」的關係，但他們依然共同養育兒子，令外界相當震驚，網路上也開始出現關於兩人離婚的各種謠言。

對此，伊藤春香近日接受媒體專訪時，也公開了兩人離婚的真正原因。伊藤春香坦言自己和清水健結婚後，因生活日常中不斷累積不滿，導致經常為了小事情吵架，而且這2年來幾乎都只有她一個人在照顧小孩，讓她感到心寒。

伊藤春香解釋，平常她都是白天外出工作，晚上9點與孩子一同就寢，生活完全以孩子為主，但清水健卻完全是個「夜貓子」，兩人幾乎只有在周末才真的能夠見到面；加上過去即使吵架，伊藤春香心中仍喜歡著清水健，也想與他進行溝通，直到感覺清水健「已不再愛她」，才會決定放手。而現在兩人即使離婚，周末還是會帶著孩子相見，「只是住的地方不一樣而已」。