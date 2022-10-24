國民黨立委曾銘宗質詢中共二十大後的兩岸軍事情勢，並要國防部長邱國正簡短扼要說明，邱國正說，非常嚴峻，稍微處理不慎，事態嚴重；邱國正表示，「也只能這樣說。」
另邱國正答覆民眾黨立委邱臣遠質詢表示，中共軍委成員從1955年到1964年都有，年輕化，有的對台演訓有經驗，也很重視科技；但軍人不能決定打不打，如果中共政治決定打，會打的很強硬。
至於邱臣遠詢及如果發生戰事，澎防部能撐幾天？邱國正說，他沒有算幾天，也沒有守多久的問題，他視導外離島時都告訴指揮官，人在島在，島不在人也不在了。
國民黨立委曾銘宗質詢中共二十大後的兩岸軍事情勢，並要國防部長邱國正簡短扼要說明，邱國正說，非常嚴峻，稍微處理不慎，事態嚴重；邱國正表示，「也只能這樣說。」
另邱國正答覆民眾黨立委邱臣遠質詢表示，中共軍委成員從1955年到1964年都有，年輕化，有的對台演訓有經驗，也很重視科技；但軍人不能決定打不打，如果中共政治決定打，會打的很強硬。
至於邱臣遠詢及如果發生戰事，澎防部能撐幾天？邱國正說，他沒有算幾天，也沒有守多久的問題，他視導外離島時都告訴指揮官，人在島在，島不在人也不在了。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。