國民黨立委曾銘宗質詢中共二十大後的兩岸軍事情勢，並要國防部長邱國正簡短扼要說明，邱國正說，非常嚴峻，稍微處理不慎，事態嚴重；邱國正表示，「也只能這樣說。」

另邱國正答覆民眾黨立委邱臣遠質詢表示，中共軍委成員從1955年到1964年都有，年輕化，有的對台演訓有經驗，也很重視科技；但軍人不能決定打不打，如果中共政治決定打，會打的很強硬。

至於邱臣遠詢及如果發生戰事，澎防部能撐幾天？邱國正說，他沒有算幾天，也沒有守多久的問題，他視導外離島時都告訴指揮官，人在島在，島不在人也不在了。