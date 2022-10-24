桃園市22日有一對母子小抹香鯨擱淺，幼豚不幸死亡，解剖發現胃內尚有乳汁，獸醫師依大體變化研判是死後漂浮至沿岸，小抹香鯨媽媽疑似陪伴孩子才會一同擱淺，所幸其身體健康良好，市府將持續監測再規劃野放事宜。

桃園永安漁港南方的笨港沙灘22日有一對母子小抹香鯨擱淺，母體約250公分、幼體120公分，可惜幼豚已明顯死亡，只剩小抹香鯨媽媽還有呼吸心跳，獸醫師初步檢視，母豚體表有擦傷、體態稍微消瘦，目前於基隆八斗子岸置中心收容、復健。

產發處表示，小抹香鯨幼豚是還未長出牙齒的雌性幼體、體態消瘦，23日解剖後，發現胃內尚有乳汁，小抹香鯨媽媽也有泌乳現象，更加確認兩者為母子關係，但意外的是幼豚死後，大體呈中等程度變化，推測可能在擱淺前已身亡，並隨海浪漂浮至沿岸。

產發處指出，過去有不少紀錄母鯨豚會陪伴死亡幼豚的行為，因此，推測這次小抹香鯨媽媽應該是一路陪伴死亡幼豚，過程中意外隨著幼豚一同擱淺。

產發處海洋及農漁發展科長蔡馥嚀說，小抹香鯨媽媽經1天治療，換氣及心跳已漸漸穩定，其外觀、超音波及胃液檢查結果，發現身體健康相對良好，無明顯病徵，但目前仍需志工24小時帶游。

蔡馥嚀進一步指出，24日起將嘗試以胃管餵食水份及養份，補充小抹香鯨媽媽的體力，另外，也會嘗試利用頭足類食物，誘發其攝食動機及游泳反應， 未來仍需持續監測進食慾望、健康狀況，以及各項檢測值，只要能符合野放標準，才會開始規劃相關事宜。