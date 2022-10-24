藝人余苑綺因罹患大腸癌於今年8月癌逝，讓外界對於痛失愛女的余天及李亞萍狀況令相當擔心，如今余天已開始跑行程，但李亞萍卻遲遲未露面，直到昨(23)日余祥銓上傳一段與家人吃飯的影片，才讓李亞萍的近況曝光。

影片中，可以看見李亞萍身穿紅色外套，坐在余苑綺兩個孩子中間，隨時關心兩個孩子吃飯的情形，自己也不時吃個幾口，雖然面露笑容，但雙頰仍略顯消瘦，讓網友看了相當的心疼。

李亞萍痛失愛女後罕見露面。（圖／余祥銓臉書）

影片一出，隨即引來網友們關心「看到亞萍姊也出現！慢慢走出療傷！」、「看到兩個小孩跟亞萍姐精神很好，為你們高興」、「有聽到余大哥聲音，亞萍姊也出現，慢慢走出療傷，希望全家平安幸福下去」、「看到亞萍姊慢慢走出傷痛真為她高興」。

然而，在影片曝光前，余天曾經在某次訪問中透露「她在家裡沒事做，朋友打來就哭到斷腸」他也曾在幫忙候選人站台時，對台下觀眾喊話，希望他們可以替妻子李亞萍加油打氣。