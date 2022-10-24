大豐稱讚閒置已久的空間，蛻變成海港美麗地標，高雄不斷改變，是全台最棒城市，大讚「真是莫名其邁」。（柯宗緯翻攝）

英籍Youtuber開箱全台最美魚市 脫口大讚「莫名其邁」

被譽為全台最美魚市的高雄鼓山魚市場21日甫開張，來自英國的高雄女婿、YouTuber「大豐」特地前往開箱分享，過程還巧遇高雄市長陳其邁出席開幕活動，大豐稱讚閒置已久的空間，蛻變成海港美麗地標，高雄不斷改變，是全台最棒城市，大讚「真是莫名其邁」。

大豐從2014年來台灣，2019年成為高雄女婿，來到高雄超過6年的他，時常在網路分享在地生活經驗。上周鼓山魚市場開幕當天，大豐說早上在路上看到陳其邁市長，傍晚來開箱漂亮的鼓山魚市場，竟又在人群中再次看到陳其邁，他觀察雖然是周五，但市場人潮很多，令他相當興奮，忍不住直呼「真是莫名其邁」，要給魚市場10分滿分。

大豐也強調說，「這絕對不是業配」，出於分享心情拍片介紹整修後的鼓山魚市場，在6個月前現址是一片蕭條的狀態，如今變得完全不一樣，270度環顧，眺望海景與夕陽景色，多樣的用餐新選擇，而透過行銷販售台灣農特產品讓更多人看見，魚市場真的很棒。

大豐這支介紹全台最美魚市場影片上架約1天，觀看次數突破2.6萬次，陳其邁也現身留言「哇！謝謝大豐來開箱，我也好想見到你」。網友則留言「高雄越來越美麗」、「好莫名其邁啊」、「羨慕高雄人」，大豐也說「高雄是全台灣、全世界最棒的城市」。