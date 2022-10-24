民進黨新北市長候選人林佳龍昨批新北市長侯友宜捍衛威權體制，侯今回應他是「保護中華民國、捍衛人民安全」。林佳龍今日再說，他今天代表台灣民主運動的一代人，有權利質問侯市長在台灣主權立場，是否接受國民黨副主席夏立言到中國的一言一行，講中華民國就可以迴避主權問題嗎？

林佳龍說，侯友宜是國民黨員，他的副主席夏立言去中國報到，他卻回答好好做事，現在中共習近平已經稱帝，當然要選出一個能抗中保台的民選首長。

林佳龍說，侯友宜過去從威權時代就是捍衛威權統治，而他是挑戰威權統治的人，兩個人明顯對比，侯是惡法亦法，且強勢執法，他則認為惡法不是法，要透過立法改革，這是兩人本質上最大差異。

林佳龍說，台灣主權是台灣人民的，還是中國的一部分，作為新北市長要說清楚，侯過去是威權體制下執法者，抓了很多異議份子，不只鄭南榕，連盧修一也被你噴辣椒水，刑求案件你也在媒體上引以為榮，說你當時怎麼英勇，這些過去都會被檢驗，未來你如果能夠作為國家領導人，你要把台灣帶到哪裡？