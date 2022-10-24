中共政治局、中央軍委等新成員名單出爐，國安局副局長陳進廣今天在立法院表示，從中共人事布局看來，更貫徹了習近平的個人意志。且不排除中共為轉移內部安全問題與經濟問題，透過外部動作來轉移。

立法院司法法制委員會今天（24日）邀請數位發展部、國家安全局、國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室等相關單位進行專題報告。國民黨立委曾銘宗詢問，習近平將進入第三任期，國安局有無評估情況？

陳進廣表示，這次人事布局所展現的是貫徹習近平的個人意志。從人事常委名單、政治局委員名單可看出，名單中沒有女性，且打破過去7上8下的慣例（67歲可留任，68歲須離任），改「能上能下」，以政治忠誠為主要判斷。72歲的中央軍委副主委張又俠、69歲的外交部長王毅都持續留任，打破過去分析邏輯。

陳進廣說，從人事看政策，過去包括李克強、汪洋等人，一般被視為經歷過改革開放，相對習近平的「國企民退」能有制衡，但從名單看來，中共比較重視安全，尤其內部安全，包括獨立自主的路線，國安局後續都會觀察。

針對反台獨被列入中共黨章，陳進廣表示，從軍事常委會成員可看出，成員中有些人有東部戰區對台作戰經驗，這是國安局一再注意的，對於對台可能採取的行動，都依據不同想定，列入密切觀察。陳進廣說，中共發生內部問題時，可能透過外部方式轉移壓力，而中國經濟成長處於衰退期，社會控制上又出現如「四通橋抗議」的破口，因此不排除中共為轉移內部安全問題與經濟問題，透過外部動作轉移。

曾銘宗問道，兩岸在一年、三年內發生打仗的情況機率高不高？陳進廣回應，國安局對每種可能性都做充分準備，遇到霸凌或壓迫更要有團結內部的防衛決心，這才是面對外部恐嚇威逼最好的方法。陳進廣表示，不排除中共為排除內部壓力，做出以戰逼和的策略，國安局對任何策略都有謹慎評估，並且掌握。