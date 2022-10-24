在科技類股走高領漲下，日經24日再度收復兩萬七失土，早盤結束時收在27,156.95點，漲266.37點或0.99%。東證收1,897.7點，也漲15.72點或0.84%。

晶片相關族群衝高，東京威力科創漲2.81%，愛德萬測試更是大漲4.21%。大和證券樂觀看待日股，認為財報會支撐股價，因為日本重啟國界加上日圓走貶，日企獲利可望優於預期，故日經有機會來到27,400點。

目前，日圓兌一美元在145.65與149.68之間大幅震盪，美元暫升約0.83%。不過，匯銀人士指出，日本政府在9月22日進行睽違24年首度進場阻貶後，21日還是有再次干預的跡象，150應該是日本政府目前的防線，只是沒有明說而已。21日，日圓一度貶至151.94，也就是又創32年新低點。

大和證券認為，市場大部分覺得日圓在150這個價位，對日企獲利來說會是好消息。因此，就算日本央行現在出手干預阻貶日圓，應該不會被視為一項利空。