神岡豐洲科技工業園區二期堤南路拓寬，及銜接月眉西側南向聯絡道引道第一標開工典禮，今天由市長盧秀燕主持。（陳世宗攝）

神岡豐洲科技工業園區二期堤南路拓寬，及銜接月眉西側南向聯絡道引道第一標開工典禮，今天由市長盧秀燕主持。（陳世宗攝）

「道路開闢到那裡、地方就發展到那裡！」神岡豐洲科技工業園區二期，位於神岡區北側，北臨大甲溪豐洲堤防，因現況堤南路路寬僅8公尺；為配合豐洲科技工業園區二期開發辦理堤南路拓寬工程為20公尺，24日由市長盧秀燕主持「堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道」第一標開工典禮。完工後將提升豐洲科技工業園區二期整體發展品質，改善區域交通安全性及便利性。

盧秀燕指出，神岡豐洲科技工業園區二期預計可容納100家廠商進駐，可增加就業人口8000多人，今年依開發計畫由市有土地部分先行啟動開發作業，辦理聯外道路第一標工程；未來堤南路拓寬可促進台中地方產業蓬勃發展，感謝中央補助及地方支持。

建設局長陳大田說，神岡堤南路拓寬工程， 西起高鐵橋下，東至豐洲二期邊界，規畫全長約1727公尺、寬度20到28.6公尺，總工程4億6790萬元，其中中央補助73％，市府自籌27％，為加速計畫推動，先以市有地辦理第一標發包工程，道路長約240公尺、寬20公尺，經費約4609萬元，本工程完工後將帶動工業區蓬勃發展，並改善區域交通性及便利性。

經發局長張峯源說，為配合中央智慧機械推動方案，提供傳統產業轉型，因應台商回流、合法工廠擴廠用地需求，及輔導未登記工廠進駐所推動之智慧機械示範場域，市府於2012年啟動神岡豐洲科技工業園區二期開發作業，園區面積約55.86公頃，可提產業用地面積約33.64公頃，其中30％將作為輔導未登記工廠合法化所需用地。

經發局表示，市府2020年1月21日完成核定設置，預計可容納100家廠商，預計總投資額155億元，就業人口數引進8540人，後續由市府接手負責開發，將以一期一區市有土地加上一期二區無租約問題且規劃為公設用地之部分國有土地先行啟動開發，預計明年完成預算編列程序、2024年辦理公共設施工程發包及施工、2025年公告招商、2026年招商簽約及公共設施完工驗收。