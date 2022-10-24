颶風羅斯林（Roslyn）在墨西哥太平洋沿岸登陸後，今天威力迅速減弱，然而仍帶來強風、土石流和洪災，造成兩人喪生。

法新社報導，墨西哥西北部納耶瑞州（Nayarit）安全署長羅德里格斯（Jorge Benito Rodriguez）表示，羅薩莫拉達市（Rosamorada）有一人死亡。

另外，消防人員證實Mexcaltitan島上一名80歲男子在房子倒塌時喪生。

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，屬3級暴風的羅斯林颶風今天在墨西哥西岸登陸，之後減弱為熱帶低壓，在托倫市（Torreon ）外約95公里處向東北移動，最大持續風速約時速55公里。

美國國家颶風中心最新報告指出：「羅斯林風勢將繼續減弱，預計今晚消散。」

在納耶瑞州薩尤利塔村（Sayulita），一些房屋遭土石流掩埋，居民們在泥濘中奮力搶救財產。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111024