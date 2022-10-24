選舉倒數，彰化地檢署今公布首件賄選起訴案，大村鄉某老人會副會長為參選村長的兒子拉票時提到，若兒子當選後「會招待出去玩一天」，遭會員幹部檢舉，彰化檢方獲通報後進行偵辦，訊後依《選罷法》將75歲的賴母提起公訴。

彰化地檢署表示，這起案件發生在今年9月8日上午，大村鄉某宮廟在進行某老人話會幹部會議時，擔任副會長的賴姓村長候選人母親上台致詞，當著所有老人會幹部說，「請大家支持我兒子，如果當選，就招待大家出去玩一天」，檢方28日獲報發動搜索，隨即傳喚賴母等多名老人會幹部到案說明。

檢方表示，根據老人會多名幹部們證稱，過去2天1夜的旅遊，會員必須自行出資2500元，並非免費招待，這次副會長兒子參選村長，在會議中尋求支持，允諾當選會免費招待，訊後賴母及眾人坦承招待旅遊一事，檢方認為賴母等同向選民行求相當於1萬到2萬元價值的一日遊不正利益，因此依違反選罷法提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，彰化檢方自選舉自今，已經接獲上百件賄選檢舉案，其中已經有數10案列入偵字與他字偵辦中，包括現金、禮品賄選等案，呼籲候選人勿對選民刑求、期約或交付不正當利益賄選，即便未來當選，檢方也會向法院提起當選無效之訴。