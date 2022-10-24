本周IC設計法說鳴槍，聚焦25日的智原(3035)，以及28日的瑞昱(2379)、聯發科(2454)，今3檔個股更是率先反應法說行情，智原攻上漲停，聯發科、瑞昱漲幅逾3.5%，成為盤面IC設計重要領漲指標。

智原今年在三大產品線NRE(委託設計)、量產、IP皆有實力創下新高下，全年營收成長幅度上看6成，長線來看，智原成長動能包括雙軌業務專注於利基應用，其特性為設計/產 品生命週期長且有較高機率進入量產階段；自有 IP組合多元，涵蓋40奈米、28奈米及22奈米，有助其IP、NRE及量產業務發展；以及多項業務將持續受惠於大陸半導體產業在地化。

由於近期美國對大陸晶片產業出口再出招，擴大禁令至14奈米、16奈米，惟該製程並非智原主力開案，儘管市場預期智原將在大陸強化半導體自製化下受惠，但勢必也成為智原明日法說焦點之一，另外，除第四季業績展望外，2023年營運是否可以持續維持成長，也將為一大關注動點。

聯發科法說將在本周五登場，為IC設計重要指標，由於第三季營收驚險達陣財測，步入第四季，消費性電子市場持續低迷，大陸智慧型手機市場未見起色，加上競爭對手高通重獲台積電(2330)在高階製程上的支持，也傳出高通手機晶片已降價5~10%不等，都將對聯發科造成壓力，現階段法人預估，聯發科第四季營收將季減約1成，且產業庫存修正將在明年第二季結束，屆時產業狀況究竟如何，仍需靜待聯發科管理階層說明白。

瑞昱在這波IC設計族群修正浪潮中，儘管NB市場低迷，但瑞昱因被看好將持續受惠網路升級潮，營運表現相對有撐，預計週五法說時關於NB產業修正何時近尾將備受關注，另外，網路升級潮動能以及車用乙太網路等優勢領域的發展，也將成為重要議題。