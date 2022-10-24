俄烏戰爭爆發後，全球地緣政治風險升高，台海關係也成為關注焦點。專家警告，若台積電遭摧毀將造成史上最大經濟衝擊，半導體供應鏈中斷會讓全球經濟嘎然而止，美國雖頒布晶片法案，企圖將晶圓代工產業移回美國，但短時間很難看到效果。種種狀況讓外媒直呼，美國只能祈禱不會發生毀滅性的慘劇。

Business insider報導，全球權威調查研究機構Forrester副總裁兼研究總監Glenn O'Donnell表示，「半導體就像全球經濟的氧氣，沒有晶片，大家都無法呼吸，如果大陸入侵台灣，將出現全球經濟史上最嚴重的衝擊，甚至比1929年經濟大蕭條的狀況還要糟糕。」

報導提到，美國採取一系列的手段降低對台灣的依賴，國會通過晶片法案，其中530億美元的補貼與稅收減免措施，將給予在美國當地設廠的企業輔助，但Glenn O'Donnell認為，這不代表美國依賴台灣晶片的問題已經解決，光設廠就需要數年的時間才能完成。

美國智庫新美國安全中心主任Martijn Rasser也說，晶片法案是朝著對的方向前進，但實際上只是觸及表面而已。

報導提到，除了設廠需要時間外，美國不像台灣擁有大量、便宜的高階人力，先進晶片的生產仍會以台灣為主，種種狀況下，美國要實現晶圓代工完全獨立，需要數年甚至數十年的時間，現階段美國只能祈禱不會發生毀滅性的場面。