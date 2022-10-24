台南市副議長林炳利病逝，市議會24日召開臨時會補選副議長。歷經2次流會後，第3次開會在民進黨團集體缺席，僅26名議員簽到的情況下，最後由國民黨團推派的李文俊獲23票當選副議長。

上午10點第1次開會時，簽到人數只有8人，議長郭信良宣布，因簽到人數不足流會，上午11點第2次開會。不料，11點的簽到人數也只有20人，郭信良再度宣布流會，中午12點第3次開會。中午12點第3次開會時，有30名議員簽到，已達第3次開會法定人數19人的門檻，郭信良宣布正式開會。

經議事人員逐一唱名請議員領取選票、投票後，李文俊在民進黨集體缺席的情況下，第一輪即獲得23票當選。時代力量林易瑩、無黨籍穎艾達利均投票給自己，郭信良則投廢票。

市議會祕書長汪啟瑞表示，補選副議長需過半議員出席，否則即流會；一旦流會2次後，第3次只要1／3議員出席即可開會。至於當選副議長，第1輪投票需獲出席議員1／2以上的支持，第2輪只要最高票即可當選。

據了解，扣除林宜瑾當選立委及林炳利過世，目前台南市議會只剩55席議員。鑑於民進黨團、無黨團結聯盟都沒有派人參選，僅國民黨團推派李文俊參選副議長。其中，民進黨團甲級動員決議集體不簽到，拒絕參加副議長補選。

民進黨團發言人呂維胤在補選前曾表示，副議長的任期僅剩1個多月，補選的象徵性比實質意義大，更何況明年的總預算還沒有審完，怎麼能開臨時會補選副議長，卻不審查預算？