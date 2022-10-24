高市府去年5月19日上午公告「室內外需戴口罩」加嚴防疫規定，李姓男子當天晚間下班沒戴口罩、在住家外遭員警開單，陳述意見後仍挨罰3000元。高雄地院認為，當時中央尚未公告口罩禁令，高市也非全國疫情最嚴重地區，驟然宣布禁令且沒有緩衝宣導空間，等於「突襲」市民，判撤銷罰單，可上訴。

去年5月新冠肺炎本土疫情3級警戒，高市府19日宣布「外出或於公共場域、室内空間未戴口罩者將立即開罰」。李男19日當天整日上班，晚上9點才下班，回到家時，在家門口戶外空間遭員警盤查，因未戴口罩遭舉發。李男事後陳述意見，仍被認定違反《傳染病防治法》第36條規定，挨罰3000元。

李男不服提訴願被駁回，再提行政訴訟。他表示，自己上班時不能用手機，也不能看電視，根本不知道高市府當天頒布的新禁令。李男強調，衛服部公告口罩禁令是在5月21日，但衛生局卻硬凹、中央21日的禁令是解釋高市府19日宣布的新政策，高市府19日發布的相關資訊就有法律拘束效力。

李男痛批，政府明明提醒大家、要提防氾濫的假消息假新聞，但高市府沒在政府公報或新聞紙上刊登該禁令，有違正當行政程序，也違反比例原則，侵害人民受告知權，明顯違法《行政程序法》。

衛生局反駁，李男對法令誤解，防疫相關資訊已由高市府網頁及防疫加嚴措施記者會揭露，並經由各類媒體大量報導傳播，因此李男「應注意並能注意」，開罰於法有據。此外，依《傳染病防治法》規定，中央及地方都算主管機關，李男說詞無法卸責。

法官認為，當時衛福部公告的開罰原則是「勸導不聽者再予以裁處」，李男遭舉發時，高市疫情也非全國最嚴重的地區、還未升三級，直到5月28日全國才一律拉到三級，規定只要不戴口罩，不經勸導，一律予以裁罰。

衛生局的做法，已違反《傳染病防治法》第37條第3項「應依指揮官之指示辦理」的要件，在沒有說明為何頒布比中央更嚴格的禁令之前就搶先開罰，該防疫措施明顯非採取對人民權益侵害最小的手段，有違比例原則，也同時違反誠實信用原則。對於一些工作特殊、不能立刻接收訊息的民眾而言，有被「突襲」的疑慮，最後判決撤銷罰單，全案仍可上訴。