沈慧虹（中）24日參訪百年老店新復珍，特別到糕餅工廠廚房體驗如何製做「柴梳餅」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹24日參訪百年老店新復珍，沈慧虹表示，過去8年調整新竹體質，推動許多公共建設，她已提出「來去新竹住1晚2.0」觀光政策，未來將推動「體驗經濟」，透過實際操作，讓更多人認識新竹產業、了解新竹的美好。

用行動挺新竹、挺觀光、挺在！沈慧虹今天在新復珍第5代經理吳璨仲和廠長吳振豪協助下，特別到新復珍的糕餅工廠廚房親自學習如何做「柴梳餅」。

沈慧虹一踏進廚房，立即受到糕餅師傅們的熱烈歡迎，在老師傅親自教授下，沈慧虹體驗將麵團塑形，並且在成形的麵團表面塗上蛋黃液，再放上香菜點綴，最後老師傅也開心比起5的手勢，齊喊「5號」與沈慧虹合影。

隨後，沈慧虹也與經理吳璨仲和廠長吳振豪針對觀光與文化產業交流意見，沈慧虹對於新竹文化及歷史侃侃而談，讓吳振豪也不禁稱讚「真的相當了解新竹文化和美食」。

沈慧虹說，吃1塊餅是吃整個家族的心意和手藝，新復珍是新竹百年老店，傳承至今已第5代，招牌「竹塹餅」不僅是市民桌上的好滋味，也是市府接待貴賓時最好的伴手禮，創辦人從市場的肉粽攤位起家，發揮創意，將粽子的紅蔥頭、豬肉揉進糕餅中，既傳統又追求新意的做法，這就是新竹市的故事。

沈慧虹表示，過去新竹市府整修都城隍廟廣場，推動步行城市，透過硬體建設，讓人行步道平坦好行，也透過推動假日徒步區，讓來到新竹市的旅客遊玩更安全、更方便。

她日前已提出觀光政策「來去新竹住1晚2.0」，將建立「新竹好物」名單，也會推動「體驗經濟」帶大家更了新竹，希望市民能給予支持，讓「5告讚」的沈慧虹當上市長，帶領新竹市繼續光榮。