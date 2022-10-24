美國25歲性感超模海莉（Hailey Bieber），不僅是知名男演員史蒂芬鮑德溫（Stephen Baldwin）的女兒，2018年更宣布嫁給加拿大創作男神小賈斯汀（Justin Bieber），晉升為「天王嫂」，知名度瞬間大開。而經常出席活動的兩人，近日偕同好友坎達兒珍娜（Kendall Jenner）一同受邀參加女歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）的生日宴時，海莉以一襲火辣的「透視戰袍」性感現身，瞬間辣翻全場。

「蜜桃貓朵佳」本月22日在美國加州舉辦生日萬聖節派對，現場邀請了不少圈內好友前來共襄盛舉。其中，與她頗有交情的小賈斯汀夫婦及超模坎達兒珍娜也現身會場，當天他們一打開車門，海莉及坎達兒珍娜立即成為全場矚目焦點。

只見坎達兒珍娜穿著黑色馬甲塑身內衣，頭上披著蕾絲紗罩，大秀性感翹臀與火辣長腿；身後的海莉也不遑多讓，穿著一件超長黑色披肩，裡面搭配黑色蕾絲透視睡衣，與同款三角小褲及透膚吊帶絲襪，就像是把「戰袍」穿上身一般，辣秀纖細又火辣的長腿，以及凹凸有致的性感曲線。

而老公小賈斯汀則是一身黑衣黑褲，搭配黑色長披肩，並戴上眼罩跟在她們的身後，一同進入會場。網友看到後也紛紛大讚「海莉這套造型真的好辣」、「超模果然不一樣，穿什麼都好看」、「敢把塑身衣穿出門的，大概也就只有她們了」、「又辣又性感，真好看」、「小賈瞬間變成小跟班」。