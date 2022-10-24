外役監返鄉探親又手癢 警方：吃上竊盜官司又解除外役監資格

外役監返鄉探親又手癢 吃上竊盜官司又解外役監資格

21歲在花蓮外役監服刑的台中市連姓男子，日前回台中探親，今天清晨在神岡區行竊，偷車上635元現金和一盒易口舒薄荷錠。豐原警分局員警獲報到場逮捕，依法移送地檢署偵辦；他將被移至一般的監獄執行，解除他在外役監服刑資格。

警方指出，豐原警分局今天清晨5時32分獲報，神岡區東洲路一處停車場有竊案，報案人說看到1名男子正在行竊他人財務。豐洲派出所員警到場，盤查男子身份為21歲的連姓男子，他目前為花蓮自強外役監受刑人，返家探親期間卻又行竊。

警方調查，連男騎機車到停車場，徒手推開停車場外紅色門後，機車牽至電動鐵捲門前，因鐵捲門留有一縫隙供寵物進入停車場，連男爬入停車場後偷轎車內財物，共偷到635元現金和易口舒薄荷錠一盒價值45元。

警方說，連男坦承行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，並通報矯正署花蓮監獄。獄方請豐原分局協助依照程序解送地檢署，再將連姓犯嫌發佈至一般監獄執行，全案正由警方進一步處理中。