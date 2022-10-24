「第57屆電視金鐘獎」2場典禮於上周六圓滿落幕，率先登場的21日節目典禮收視最高點為楊貴媚、温貞菱、林柏宏、施名帥以《阮三个3》打敗勁敵吳宗憲、曾國城等勁敵，奪下「益智及實境節目主持人獎」；22日的戲劇典禮收視亮點則是謝盈萱以《四樓的天堂》封后，上台發表感言的重要時刻。

「第57屆電視金鐘獎」由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1784萬，其中電視平台典禮及星光共有約554萬不重覆觀眾收看，較去年成長百萬。21日的節目類三立電視無線平均收視為1.46（有線平均收視2.46）、而公視節目類平均收視則是0.8；另22日戲劇類無線收視收視2.50（有線平均收視3.51），公視的戲劇類轉播收視則有1.58。

21日頒發的節目類「綜藝節目主持人獎」由《婚禮歌手》黃子佼、Lulu(黃路梓茵)奪得，22日的戲劇最大獎「戲劇節目獎」由《斯卡羅》抱走，「男主角獎」由《嘉慶君遊臺灣》女扮男裝的陳雅蘭稱帝，「女主角獎」則由謝盈萱以《四樓的天堂》封后；而今年首創的人氣獎共計70萬人參與初選與決選投票。

今年電視金鐘獎被網友讚譽是有史以來最強金鐘，讓「57屆金鐘獎」畫上了最美好的句點，從星光紅毯到典禮有最棒的七位主持人一起創造了今年的成績。另外就是影視作品太強及評審入圍名單太多元漂亮。節目類典禮今年由曾國城與唐綺陽攜手主持，兩人光為了開場卯足了勁演出就耗費不少時間，每次彩排都濕透全身，曾國城這次不只吊鋼絲入場還開金口大展舞藝，觀眾直說好可愛，而對這次表現滿分10分，他給自己8分成績。

唐綺陽的歌聲也讓觀眾驚艷，網友都覺得唐老師唱得比預期中厲害，而不少好友都紛紛留言，包括李千娜、炎亞綸、侯佩岑、林柏宏、曾寶儀，都表示她典禮主持處女秀很棒，炎亞綸對唐綺陽感動地說「愛自己的工作事件美麗的事」，宥勝也大讚「我愛今天的老師！尤其是唱Rap那段！真的太棒太有看頭了！我在螢幕前驚喜連連耶！」

而金鐘戲劇類主持人曾寶儀更是被觀眾狂讚，這次她為了典禮貢獻了不少創意，她感謝三立電是對於她任何天馬行空的要求都照單全收，像是想拍一個特別的開場，所以找上了曾採訪過的「九天玄女」阿翰，結果效果出乎意料的好，在YT更是發燒第一名，曾寶儀更強調她真的很喜歡頒獎典禮，那不只是見證奇蹟的晚上，做為主持的她，何其有幸能站在搖滾區看著一切的發生。希望這次金鐘獎，能讓大家更加關注台灣的演藝圈，這裡真的有很多人努力地，一生只為了做好一件事，而沒有觀眾，這一切都是枉然。網友對曾寶儀甚至給予超高評價表示，此次金鐘質感堪比金馬，曾寶儀在典禮中一一點名台下演員，將聚光焦點留給典禮真正的主角，高質感又不冷場的開場備受觀眾與影視同業肯定。

另就是網友覺得金鐘戲劇類頒獎禮新增了「造型設計獎」、「視覺特效獎」、「戲劇配樂獎」及「主題歌曲獎」等4項大獎，擴大了典禮格局，紛紛稱讚「質感宛如小金馬」非常用心，好讚！」網友也敲碗希望曾寶儀明年能繼續主持。而其它亮點包括陳亞蘭奪得「男主角獎」，讓觀眾跌破眼鏡，成為女扮男裝入圍男主角成史上第一人，也是金鐘的創舉，而謝盈萱獲得「女主角獎」在得獎感言時感謝錯對象，脫口而出的粗口反而成為笑點。