盧秀燕表示，1個區域的文化發展與當地高等教育的發展息息相關，很開心龍津高中改制成功，帶動了龍井、烏日到大肚的高等教育文化。（潘虹恩攝）

龍津高中於2017年由龍津國中改制成為公立完全中學，市府編列約2億8058萬元預算，打造新校舍、禮堂、大門等設備，提供學生完善優質的校園。（潘虹恩）

台中市龍津高中於2017年由龍津國中升格為龍井、大肚、烏日等區第1所公立完全中學，中市府投入2.8億打造新校舍，盼提供學子完善的優質校園；台中市長盧秀燕24日上午視察龍津高中，更表示1個區域的文化發展與當地高等教育的發展息息相關，因此市府相當重視。

盧秀燕表示，過去龍井、大肚、烏日等區沒有高中職，在地學子國中畢業後只能跨區就讀，龍津高中是3區第1所完全高中職，由於國、高中的規模完全不同，課程、師資、設備都不一樣，因此為了高中部門蓋了新校舍、禮堂、大門、球場、跑道等，也給學校不一樣的發展空間。

盧秀燕更說，辦教育是最有意義的事，1個城市、國家的發展，教育文化是最重要的基石，而1個區域要有高中職才能發展高等教育，不然整個區域文化的發展、特色都會留在國中；如今龍津高中改制、升格成功，並已招收學生，更帶動了龍井、烏日到大肚的高等教育文化，她非常高興。

教育局長楊振昇指出，龍津高中於2017年由龍津國中改制成為公立完全中學，市府編列約2億8058萬元預算，其中高中部第1期綜合教學大樓新建工程為1億7670萬元、活動中心新建工程9648萬元、校門口出入空間改善工程500萬元及戶外綜合球場新建工程240萬元。

龍津高中校長賴炘堂表示，體育館及教學大樓分別在2020年與去年就已完工啟用，但受疫情影響，遲遲沒有舉辦啟用典禮，今年9月校門改善和球場也完工，因此市長來視察；賴炘堂也說，龍津高中已招生6年，報到率高達9成7，且逐年增加，但最重要的是當地學生無須再跨區就讀。