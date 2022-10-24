老翁車禍送醫，救護車又遭撞，最終傷重不治。(警方提供)

屏東警方23日晚間7時10分接獲報案指出，屏東市一名行人遭撞後被救護車送醫，途中與43歲梁姓男子駕駛的自小客發生碰撞，行人隨即由他輛救護車送醫，最終傷重不治，警方正釐清肇事原因。

警方表示，第一起事故是曾姓騎士騎乘機車沿屏東市清溪路東往西行駛，適逢一名79歲林姓老翁從清溪路準備過馬路，雙方發生碰撞；林翁被救護車往屏東醫院急救途中，竟又與另一輛綠燈直行轎車在自由與民生路口發生碰撞。

楊姓救護車駕駛強調，自己全程皆開啟警報器、警示燈，林翁只能由另輛救護車送醫，最終於晚間8時26分傷重宣告死亡，重機車、救護車、白色自小客車駕駛經酒精檢測濃度皆為0。警方呼籲，民眾於路上聽聞救護車鳴笛時，務必注意救護車行向、禮讓救護車，避免釀成憾事。

警方指出，有關未禮讓救護車係違反道處條例第45條、第二項：聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰緩，並吊銷駕駛執照。

第三項：前項情形致人死傷者，處汽車駕人新臺幣六千元以上九萬元以下罰緩，並吊銷駕駛執照。至於相關事故原因，仍待警方釐清。