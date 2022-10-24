伊朗媒體報導，伊朗今天宣布與俄羅斯簽訂合約，將提供40台渦輪機，以幫助俄國天然氣工業維持運作。俄羅斯入侵烏克蘭後，面臨西方國家實施的制裁措施。

伊朗石油部新聞通訊社（Shana）引述伊朗天然氣工程暨開發公司（Iranian Gas Engineering and Development Company）執行長努沙迪（Reza Noushadi）的話指出，伊朗「工業的成功不僅在飛彈和無人機領域」。

他還說：「目前伊朗天然氣工業所需的設施和設備中，有85%在國內製造，基於這種能力，伊朗最近與俄羅斯簽署一項合約，將向俄國出口40台伊朗製渦輪機。」

努沙迪並未具體說明合約何時簽署，以及渦輪機將於何時交貨。

在克里姆林宮對烏克蘭發動攻擊後，西方國家祭出經濟制裁，俄羅斯隨後對不同歐洲國家減少或停止供應天然氣，導致能源價格飆升。

克里姆林宮堅稱，制裁導致俄羅斯天然氣基礎設施的正常維修受阻，其中有一台送至加拿大維修的西門子（Siemens）渦輪機尚未歸國。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9月在海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）中說：「給我們一台渦輪機，我們明天將開啟北溪（Nord Stream）天然氣管線」，他指的是俄羅斯和德國之間一條重要的天然氣管道。

西方國家指控俄羅斯將天然氣供應當作「武器」。

努沙迪表示，美國對俄羅斯實施制裁，目的是將莫斯科排除在天然氣市場之外。

俄羅斯和伊朗擁有全球數一數二的天然氣資源，但都受到美國嚴厲制裁。近幾個月來，兩國都強調加強雙邊合作的重要性。