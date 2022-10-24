馬戲團一連演出3天，在小巨蛋舉辦5場表演。（寬宏提供）

突破創意極限的《美國驚奇大馬戲團VIVA LE CIRQUE》強勢來襲，將在明年2月3日到2月5日登上台北小巨蛋，3天一連舉辦5場，25日中午12點開始售票。《美國驚奇大馬戲團》的製作總監費南多奎維多表示：「我們是一群在腎上腺素和歡樂之間狂奔的表演者，但是能夠做自己喜歡的事而感到幸福。」

《美國驚奇大馬戲團》演出結合超凡脫俗的雜耍和高超特技，堪稱世界上最難執行的空中飛人，表演者精準敏捷的於高空飛桿上穿梭、拋接，優雅展現一連串令人屏息的動作；驚險刺激的5人特技鞦韆，擺盪至盡乎360度後疾速拋飛空中翻轉；超越人體極限的花式彈簧床跑牆，顛覆地心引力；令人嘆為觀止的高空迴旋風暴摩托車，還有挑戰危險邊緣的繩索和競速滑板車特技，甚至融入阿根廷傳統的馬蘭波牛仔絕技結合流星錘旋轉至每小時90英里的瘋狂速度，展現來自南美洲熱情如火且強而有力的民族風情。

《美國驚奇大馬戲團》的特技演員皆由世界各地精粹選拔而出，並由極具創意天賦的製作總監費南多奎維多帶領國際級的演員陣容，包括擔當雜耍特技且曾獲2015年中美洲國際雜耍協會金牌冠軍的蓋布瑞爾艾斯特拉達、曾獲選參與知名節目《美國達人秀》的馬蘭波高喬舞團、立志挑戰不可能任務的西班牙夜魔俠冒險家，團隊當中亦有眾多來自太陽馬戲團以及世界知名馬戲團的藝術家，即將為台灣觀眾演繹一場場另視覺和心跳爆擊的驚奇表演。