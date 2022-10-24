2022中華民國環境教育學會第32屆環境教育學術暨實務交流國際研討會近日在清華大學登場。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

2022中華民國環境教育學會第32屆環境教育學術暨實務交流國際研討會近日在清華大學登場，此次會議主題為「變遷與轉型─永續發展向前行」，希望引領人們，親近、理解、體驗、愛上大自然，進而思考人與自然的關聯，同時為永續地球盡心力。

清華大學環境與文化資源學系指出，當台灣與世界並肩追求永續發展與2050淨零碳排的關鍵時刻，此時提出「變遷與轉型─永續發展向前行」的主題，非常具有意義。

因此，此次大會在開幕論壇部分，即安排了台日永續發展教育的線上國際論壇，並作台日雙邊合作備忘錄MOU的簽署儀式。

緊接著還將邀請到來自日本早稻田大學社會科學院的院長早田宰作專題演講，題目則是「關於循環經濟的社會設計與環境教育」。

清華大學表示，此次研討會很榮幸邀請到知名紀錄片金鐘獎導演詹家龍，辦理「即將消失的美景」座談。另，聯合國與歐盟的環境教育專家Katalin Czippan與台灣珍古德協會執行長郭雪貞也舉辦「環境教育的跨國合作與挑戰」主題座談。

此外，清華大學環境與文化資源學系與林業試驗所合作研發的魔法森林—動物生命的秘密教案，則是源於「Tiere Live」思維的台灣本土教案，會議期間也交換經驗，大會同時安排了一系列的學術與實務論文發表，討論內容非常豐富。