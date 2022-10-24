新北市觀光旅遊網24日上線全新「微笑山線」主題網，微笑山線是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、平溪等地區，呈一條微笑曲線的廣闊山林地帶，引領都市居民走入鄰近的家山。微笑山線主體網採一頁式滿版設計，以大幅動態影音開場，令人在進入網站的瞬間旋即沉浸於山林環繞的綠意之中，手繪風地圖與充滿童趣的動畫更使主題網備感親切。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，民眾透過微笑山線主題網，可連結到微笑山線的各步道資訊與主題遊程，進一步規劃屬於自己的家山之旅，主題網亦精選多條熱門步道，如銀河洞步道可訪名剎賞飛瀑、和美山步道走碧潭山水行、烘爐地步道參拜祈福、鳶山步道俯瞰大臺北，另可外連微笑山線套裝遊程，一指選定下一趟家山小旅行。

微笑山線三核心精神的「親山」、「親近」、「親密」，讓親子家庭把握新北市「親山」特性，「親近」自然及人文，打造人與人、人與環境的「親密」關係，新北市將持續推動山林與都市的共榮，倡導豐富的五感體驗活動，邀請全民一起走入山林，在喧囂的生活中與自然連結再次連結，好好地森呼吸。