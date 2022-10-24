一年一度的雙11購物盛會正式起跑，亞太電(3682)今（24）日宣布數位門市第一波推出4G行動上網限時特惠方案，新申辦/攜碼月付只要388元，享不限速上網吃到飽、網外/市話語音贈送70分鐘，超量每分鐘也僅需2元，活動期間內，限時加碼再送2400元全家購物金，亞太電也預告，後續將推出更多優惠。

亞太電表示，考量消費者追求快速、有效率的生活型態，今年雙11購物節特別攜手Yahoo奇摩，首度將CTM（Click to Message，發送訊息）技術應用導入廣告版位，並結合第二代m2互動簡訊服務業者蘋信科技，打造貼心、即時互動的行銷活動。消費者點擊廣告，即導入手機簡訊功能頁面，同時帶入已設定好的文字訊息，只要一鍵按下傳送，便立即傳至指定的簡碼位置，免輸入繁雜資料，就能輕鬆參與活動抽大獎，而且消費者也可雙向回饋意見，不只是單方接收資訊。

雙11近年來也成為電信業年度重要促銷戰場之一，限時資費優惠、加碼贈禮或是購機折扣等，各家業者往往相互較勁，由於目前遠傳(4904)、台灣大(3045)整併亞太電、台灣之星正在審議階段，故今年雙11恐將會是5家電信業者拚的最終戰，也讓市場消費者有更多期待。