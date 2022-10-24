紐約豪門洋基6年內3度在美聯冠軍賽敗給太空人，前半季的奪冠熱門竟淪落至此，他們這個寒假必須痛定思痛好好檢討了。每年的交易大限之後（今年7月30日），管理層就把球隊交付給總教練和球員，但是今年的補強失敗，總管凱許曼（Brian Cashman）難辭其咎。
「4換2」買到的投手孟塔斯（Frankie Montas）根本不能用，洋基原先還指望他在季後賽領軍對抗太空人，結果他光是例行賽就投得一團糟，最後整個季後賽僅僅登板1局（被打1分）。洋基幾年前也和運動家買了一位先發投手葛雷（Sonny Gray），結果也是表現不佳讓他們認賠售出。
回顧兩個月前，洋基「特別顧問」A-Rod（Alex Rodriguez）就在節目上示警管理層的錯誤決策，包括放棄先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery，被賣給紅雀），而且沒有買到投手卡斯提歐（Luis Castillo，被水手買走）。A-Rod認為洋基也不該買下賈羅（Joey Gallo，後來被賣給道奇），不該和賈吉（Aaron Judge）討價還價、省小錢虧大錢。
2017年「作弊」7戰打敗洋基的太空人，本季只剩艾爾圖維（Jose Altuve）、布瑞格曼（Alex Bregman）、投手韋藍德（Justin Verlander）、小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）少數原班人馬。太空人此後失去許多冠軍成員，卻在補強之後把洋基打得比5年前更慘。不過先前美媒傳言指出，總管凱許曼的合約到期，洋基老闆仍打算簽他回來，同時凱許曼也沒想要換掉總教練布恩（Aaron Boone）。
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