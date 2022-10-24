MAMAMOO來台資訊公開。（遠雄創藝提供）

韓國實力派女團MAMAMOO於2014年出道，成員有頌樂、玟星、輝人及華莎4人，成軍8年在歌壇穩站人氣女團的地位。10月相隔近1年，MAMAMOO推出第12張迷你專輯《MIC ON》，主打歌〈ILLELLA〉攻佔各大排行榜，甫公開就登上Bugs一位，除了合體舞台，她們同時宣布另一項好消息，即將開啟「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 巡迴演唱會」，台北站預計在2023年1月14日登場，也是她們繼2019年後，暌違近4年再度訪台。

MAMAMOO過去曾與MOO MOO（粉絲名稱）相約台北再見，主辦單位遠雄創藝24日捎來一項好消息，巡迴演唱會「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 」預計先在11月18日首爾揭開序幕，緊接將前往日本、香港等地開唱，而她們也遵守承諾即將在2023年1月14日於林口體育館登場。

不僅如此，台北站演唱會將是4人完整合體到場，她們2019年在台連唱2場5000人專場演唱會，演出共動員1萬粉絲到場支持，人氣紅不讓的她們，這幾年除了專注在團體活動上以外，也各自展開精彩的solo活動，華莎、輝人、玟星、頌樂推出的專輯擁有好成績，展現絕佳唱功、舞技，以及獨一無二的舞台魅力。

另外，MAMAMOO近期推出新歌《ILLELLA》，中毒性極強的旋律、深厚的唱功深受歌迷喜愛，這回宣佈開啟巡迴演唱會，必將帶來主打歌，讓粉絲一睹最新的舞台演出，歌迷也相當好奇MAMAMOO會帶來怎樣的亮麗歌單與節目演出。